شاهد كيف فاجأ الممثل توم هانكس عروسان على شاطئ بكاليفورنيا

2021/10/29 | 13:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اكتشافه وجود حفل زفاف على شاطئ سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا، قرر الممثل الشهير توم هانكس تهنئة العروسين بشكل شخصي وعلى طريقته الخاصة.

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