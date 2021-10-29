الزعيم كيم يدعو مواطنيه لـ (شد الحزام) حتى عام 2025

2021/10/29 | 13:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، المواطنين إلى التقشف وشدّ أحزمتهم وتناول كميات أقل من الطعام خلال السنوات القليلة المقبلة.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن الزعيم كيم دعا مواطنيه إلى تقبّل الأوضاع في البلاد، حتى إعادة فتح الحدود مع الصين في 2025، بعدما تمّ إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا.



ووفق تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فإن بيونغ يانغ تعاني من نقص في الغذاء يقدّر بحوالي 860 ألف طن.

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