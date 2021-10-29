البرهان: أسم رئيس الحكومة الجديد سيعلن في غضون اسبوع

2021/10/29 | 13:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إن اسم رئيس الحكومة الجديدة وأعضاء مجلس السيادة الجدد سيُعلن في غضون أسبوع.

وقال البرهان ان رئيس الوزراء الجديد سيكون من التكنوقراط وسيتم إعلان اسمه فضلا عن أسماء أعضاء مجلس السيادة خلال أسبوع من الان على الأكثر مضيفا ان الجيش لن يتدخل في اختيار الوزراء وان من سيختارهم هو رئيس الوزراء الذي سيتم التوافق عليه من مختلف قطاعات الشعب السوداني على حد تعبيره.

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