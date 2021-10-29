حزب بارزاني يكشف مستجدات مرشح رئاسة جمهورية العراق

2021/10/29 | 13:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيلأكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، بأنه لم يتم حسم مرشح رئاسة الجمهورية حتى وان الأسماء التي تطرح هي مجرد تسريبات إعلامية لاصحة لها.وقال عضو الحزب، صالح عمر، في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، إن "الخطوة الأهم للحزب الديمقراطي هو العمل على توحيد البيت الكردي أولا وبعدها عقد الحوارات والاجتماع لحسم اسم المرشح ولكن الأهم أن يكون المرشح متفق عليه".وأضاف أنه "مازلنا ننتظر حسم النتائج النهاية للانتخابات، وبعدها يتم التحرك بشكل رسمي، ولكن هذه المرة المرشح لن يخرج عن الاتفاق الكردي وسيتم تسميته في كردستان، وليس كما حصل في الدورة السابقة".

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