الإطاحة بالمنسق الخاص للمسؤول العسكري لداعش في حمرين بديالى

2021/10/29 | 13:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلنت الاستخبارات العسكرية ووكالة الاستخبارات، اليوم الجمعة، الاطاحة بالمنسق الخاص لما يسمى المسؤول العسكري لداعش في حمرين بديالى.وقال بيان للاستخبارات تلقته (بغداد اليوم)، ان "العملية اسفرت عن القاء القبض على ارهابي خطير في قرية الجاغات بديالى ويعد المنسق الخاص مع ما يسمى بالمسؤول العسكري لداعش في جبال حمرين".

واوضح، ان "الارهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة إرهاب".

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