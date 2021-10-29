2021/10/29 | 13:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ استبعد مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم ، الهولندي ديك ادفوكات ، لاعبي المنتخب الوطني علي عدنان وهمام طارق من القائمة التي ستخوض مباراتي سوريا وكوريا الجنوبية ضمن تصفيات كأس العالم.وقال مصدر مقرب من المنتخب الوطني للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان ادفوكات قرر استبعاد علي عدنان وهمام طارق من قائمة الفريق لعدم ارتباط الاول بناد منذ انتهاء مهمته مع نادي فانكوفر الكندي ، فيما ارتبط الثاني مؤخرا مع النادي الاهلي الليبي ولعدم جاهزيته جراء تأخر التحاقه بالفريق الليبي ".يشار الى ان المنتخب العراقي سيواجه المنتخب السوري في الحادي عشر من الشهر المقبل في الدوحة./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادفوكات يستبعد علي عدنان وهمام طارق من قائمة المنتخب) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادفوكات يستبعد علي عدنان وهمام طارق من قائمة المنتخب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).