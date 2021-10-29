الجيش النيجيري يعلن تفاصيل مقتل الزعيم الجديد لداعش الارهابي بغرب افريقيا

2021/10/29 | 13:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن الجيش النيجيري عن تفاصيل مقتل مالام باكو، الزعيم الجديد لداعش بمنطقة الساحل الافريقي، وذلك بعد اقل من اسبوعين على اعلان مقتل الزعيم السابق ابو مصعب البرناوي.وقال المتحدث باسم الجيش البريجادير برنار اونيوكو في بيان صحفي :" ان القوات النيجيرية شنت العديد من الهجمات البرية والجوية على مواقع يشتبه بانها لمسلحين تابعين لتنظيم داعش، قتل خلالها مالام باكو الزعيم الجديد للتنظيم الارهابي".من جانبه، اعلن مستشار الامن القومي في نيجيريا باباجانا مونجونوم في تصريحات صحفية، عن تمكن الجيش من تصفية الارهابي مالام باكو الزعيم الجديد لتنظيم "داعش - ولاية غرب افريقيا"، في وقت سابق من الاسبوع الماضي، مبينا :" ان تنظيم داعش يواجه ازمة قيادية، زادت من تعميقها ضربات الجيش النيجيري ".واثنى على قوات الامن النيجيرية التي قال انها "تقاتل المتطرفين المتمردين في شمال شرق البلاد ومنطقة حوض بحيرة تشاد ،وقامت بعمل ممتاز في القضاء على زعيم الجماعة وخليفته في غضون شهر".وجاء مقتل مالام باكو بعد ايام فقط من تعيينه زعيما جديدا للتنظيم الإرهابي عقب مقتل زعيمه أبومصعب البرناوي على يد الجيش النيجيري في بحيرة تشاد.وتنظيم "داعش"-ولاية غرب افريقيا، هو جماعة منشقة عن جماعة "بوكو حرام" الارهابية التي تقاتل القوات المسلحة النيجيرية منذ اكثر من عشر سنوات، وانقلبت الجماعتان المتشددتان بعد ذلك على بعضهما.و"البرناوي" هو نجل محمد بن يوسف، مؤسس جماعة "بوكو حرام"، وواصل البرناوى نشاطه داخل الجماعة وأصبح قائدًا عسكريًّا فى التنظيم.واعلن تنظيم "داعش" تعيين أبو مصعب البرناوى زعيمًا جديدًا لفرعها فى غرب إفريقيا قبل أن تتم تصفيته من جانب الجيش النيجيري هذا الشهر./انتهى3

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