2021/10/29 | 13:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mCjLsItd3Hg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الباحث في الشأن السياسي د. جميل الحسناوي: مع كل اختناق سياسي تحدث عمليات إجرامية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الباحث في الشأن السياسي د. جميل الحسناوي: مع كل اختناق سياسي تحدث عمليات إجرامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).