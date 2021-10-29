2021/10/29 | 13:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الباحث في الشأن السياسي د. جميل الحسناوي: مع كل اختناق سياسي تحدث عمليات إجرامية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: mCjLsItd3Hg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الباحث في الشأن السياسي د. جميل الحسناوي: مع كل اختناق سياسي تحدث عمليات إجرامية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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