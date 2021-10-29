صلاح الدين..استخبارات الحشد تعتقل عنصراً من داعش

2021/10/29 | 13:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، اعتقال أحد عناصر داعش في محافظة صلاح الدين.وقالت المعاونية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “معلومات استخبارية دقيقة تمكنت خلالها مفارز […]

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