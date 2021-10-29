البابا فرنسيس يدعو قادة العالم للاسراع بتقديم حلول فعالة لأزمة البيئة

2021/10/29 | 13:37 - المصدر: قناة التغيير

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دعا البابا فرنسيس قادة العالم الذين سيجتمعون في قمة الأمم المتحدة للمناخ التي ستعقد يوم الأحد في غلاسكو إلى الاسراع بتقديم حلول فعالة للأزمة البيئية.

وأكد بابا الفاتيكان ان صناع القرار السياسي الذين سيجتمعون في قمة المناخ المرتقبة في غلاسكو مدعوون بشكل عاجل إلى تقديم حلول فعالة للأزمة البيئية الحالية وبالتالي تأمين أمل ملموس للأجيال القادمة محذرا من تهديد غير مسبوق بتغير المناخ وتدهور ما أطلق عليه البيت المشترك في إشارة منه الى الكرة الارضية.

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