لماذا لا بدّ من إقالة جورج قرداحي من الحكومة اللبنانية؟ 

2021/10/29 | 13:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، في الجزئية اليمنية من مواقفه الداعمة لـ"محور الممانعة"، "خدمة ذهبية" للمملكة العربية السعودية التي كانت تتعرّض، على مدى السنة الأخيرة، لضغوط عربية ودولية من أجل أن تعيد النظر في "سياسة الإهمال" التي بدأت اعتمادها، تدريجياً، منذ العام 2017، تجاه لبنان.

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