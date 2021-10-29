2021/10/29 | 13:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط وإحباط محاولة تهريب (3) حاويات في ميناء أم قصر الأوسط.

وذكرت الهيئة في بيان ان “هيئة المنافذ الحدودية بجهودها الرقابية ومصادرها الخاصة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط، تمكنت من ضبطثلاثة حاويات مخالفة معدة للتهريب“.

واضاف انه “من خلال الكشف والتدقيق تبين وجود تلاعب في تفاصيل الحمولة حيث لوحظ أن بعض المواد مخبأة وأخرى ممنوعة منالاستيراد والدخول الى البلاد وتم ضبط (وحدة سونارات طبية عملاقه ٬ مواد كيميائية اعلاف حيوانات ٬ دراجات نارية) وهذه المواد مخالفةلشروط وضوابط الاستيراد“.

واشار الى انه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي واحالتها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين“.

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