2021/10/29 | 13:42 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إخلاء عدة محاكم غرب ألمانيا بعد بلاغات عن زرع عبوات ناسفة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/29 | 13:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخلاء عدة محاكم غرب ألمانيا بعد بلاغات عن زرع عبوات ناسفة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخلاء عدة محاكم غرب ألمانيا بعد بلاغات عن زرع عبوات ناسفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).