جدول الرحلات الجوية ليوم غد

2021/10/29 | 13:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرحلات بلغت 45 رحلة توزعت بين داخلية وخارجية.

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