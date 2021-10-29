2021/10/29 | 13:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة تهريب ثلاث حاويات في ميناء أم قصر.

وذكر بيان للهيأة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنها "تمكنت بجهودها الرقابية ومصادرها الخاصة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط من ضبط ثلاثة حاويات مخالفة معدة للتهريب".

وأضاف البيان أنه "ومن خلال الكشف والتدقيق تبين وجود تلاعب في تفاصيل الحمولة حيث لوحظ أن بعض المواد مخبأة وأخرى ممنوعة من الاستيراد والدخول الى البلاد وتم ضبط (وحدة سونارات طبية عملاقة ٬ مواد كيميائية أعلاف حيوانات ٬ دراجات نارية) وهذه المواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد"، مشيراً الى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي واحالتها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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