2021/10/29 | 13:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال خبراء إنه من المتوقع حدوث عاصفة شمسية “تضرب الأرض مباشرة”، بعد أن حذرت وكالة ناسا من انفجار “كبير” من الشمس.واندلع توهج شمسي كبير من الشمس الليلة الماضية في أقوى عاصفة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذير من توهج “كبير” قد يضرب الأرض! المركز الخبري الوطني.

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