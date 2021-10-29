2021/10/29 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح لقد اعلنت فيس بوك ان اسمها سيصبح " ميتا " وهو تعبير عن انتقالها الى عالم ما بعد الانترنت او ما وراء الانترنت وهو الانتقال من عالم الصورة الى عالم التفاعل من عالم الخيال الى عالم الواقع الافتراضي بالدمج بين الواقع والخيال وهو ما سيعني ثورة جديدة في عالم الاتصالات تشبه الثورة الاولى في العالم الرقمي ان لمتكن اخطر فانت عبر عالم الميتا فيرس لن تكون بحاجة كثيرا للانتقال في الواقع الى حيث تريد بل انت س ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الميتا فيرس وإمبريالية المعرفة - عدنان الصباح) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الميتا فيرس وإمبريالية المعرفة - عدنان الصباح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).