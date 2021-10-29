في فيلم أميركي جديد ، حفيد أحد أعضاء (كو كلوكس كلان) يناضل ضد التمييز العنصري - سمير حنا خمورو

2021/10/29 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو بعد ان بدأ المخرجين الأمريكيين من أصل أفريقي يَستَعيدون تاريخهم في السينما بفضل العديد من افلام المخرج سبايك لي مثل مالكولم إكس Malcolm X عرض عام 1992، فيلم سالما "Selma" للمخرجة إيفا دوفيرناي، عرض 2014، فيلم هارييت Harriet للمخرجة كاسي ليمنس عرض عام 2019 وفيلم MLK / FBI وثائقي أمريكي إخراج سام بولارد عرض 2020، استطلاع وبحث للتحقيق والمضايقات التي تعرض لها مارتن لوثر كينك جونيور من قبل جون إدغا ......





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