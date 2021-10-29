الظاهرة السارترية ح 10 في الوجودية الواقعية ج1 - عباس علي العلي

2021/10/29 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي في الوجودية الواقعيةأنا موجود كماهية مميزة لها حدودها ونمطها الذي يميزها عن بقية الموجودات بما تحمل مما يسميه سارتر الوجود للذات، هذا الوجود الماهوي أعتبر لاحقا على أنه هو الوجود الجوهري الحقيقي من خلال الوعي بدرجاته من الوعي التشكيكي مرورا بالوعي التأملي ثم الوعي بالحاجة "الرغبة" ثم الوعي بالقرار، وصولا للعمل والتجسيد ليعطي نتيجة لا نقول نهائية ولكنها تحصيلية لهذه السلسلة من التحولات والتبدلا ......





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