شرطة بابل تكشف حقيقة اغتيال ناشط جنوبي المحافظة

2021/10/29 | 14:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

كشفت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الجمعة، عن حقيقة اغتيال أحد النشاطين في مدينة القاسم جنوبي المحافظة.

ونفى بيان للقيادة تلقته (بغداد اليوم) "ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اغتيال أحد النشاطين في مدينة القاسم جنوبي المحافظة".

واضاف البيان، ان " ما حصل هو حادث جنائي بسبب مشاجرة عائلية على ارث، إدت الى مقتل شخصين واصابة آخر بجروح وان الموضوع ليس وليد اللحظة".

وأكدت قيادة الشرطة ان "القوات الامنية هرعت الى المكان فور تلقيها سماع إطلاق النار والقت القبض على احد الجناة واودعته التوقف ولازال البحث متستمر عن الأخرين، دعت المدونيين الى توخي الدقة في نقل المعلومات واستقاءها من مصادرها الرسمية".

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