اخلاء عدة محاكم غربي المانيا بعد بلاغات بوجود عبوات ناسفة

2021/10/29 | 14:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكرت صحيفة "Westdeutsche Zeitung"، اليوم الجمعة ان : عدة محاكم في غرب المانيا تلقت بلاغات عن زرع عبوات ناسفة في مبانيها، ما دفع السلطات لاخلائها .واضافت الصحيفة :" ان الشرطة الالمانية تلقت قائمة باماكن في ولاية شمال الراين-وستفاليا، زعمت البلاغات تفخيخها ".وتشمل هذه القائمة المحكمة الاقليمية العليا في دوسلدورف ومركز العدل في فوبرتال./انتهى3

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