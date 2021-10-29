حملة لتلقيح المصلين في صلاة الجمعة بميسان

2021/10/29 | 14:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / نظمت دائرة صحة ميسان ، اليوم الجمعة، حملة لتلقيح المصلين داخل مسقفات صلاة الجمعة ، وسط مدينة العمارة ، مركز المحافظة".وقال مدير شعبة التحصين في قسم الصحة العامة في الدائرة حمود ماضي:" ان الحملة نفذت بالتنسيق مع مكتب السيد الشهيد الصدر في العمارة و مسؤول مصلى الجمعة كريم البطاط".واضاف :" ان اقبال المواطنين على اخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا كان جيداً "./انتهى

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