عجز الأديان في مواجهة تحديات العصر 

2021/10/29 | 14:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحد أكثر الأسئلة أهمية التي تطرح اليوم هو: هل يمكن للدين أن يقدم شيئا مفيدا في مواجهة التحديات التي يفرضها عصرنا، وهل يستطيع المساعدة في حل القضايا التي تواجه الجنس البشري بصورة عامة؟

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