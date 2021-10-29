شرطة بابل تنفي تسجيل محاولة اغتيال ناشط: ’مشاجرة عائلية انتهت بمقتل شخصين’

2021/10/29 | 14:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت قيادة شرطة بابل، الجمعة، تسجيل محاولة اغتيال ناشط، مبينة أنها مشاجرة عائلية انتهت بمقتل شخصين.

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وذكر بيان لشرطة بابل، تلقى "ناس" نسخة منه، (29 تشرين الأول 2021)، أنها "تنفي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اغتيال أحد النشاطين في مدينة القاسم جنوبي المحافظة"، مبينة أن "ما حصل هو حادث جنائي بسبب مشاجرة عائلية على إرث، إدت الى مقتل شخصين واصابة آخر بجروح، وبحسب ما ورد من تقرير مدير قسم شرطة ناحية القاسم ان الموضوع ليس وليد اللحظة".

وأكدت قيادة الشرطة أن "القوات الامنية هرعت الى المكان فور تلقيها سماع إطلاق النار والقت القبض على احد الجناة واودعته التوقف ولازال البحث متستمر عن الأخرين".

ودعت المدونيين الى "توخي الدقة في نقل المعلومات واستقاءها من مصادرها الرسمية".

وكان مصدر في قيادة شرطة بابل قد قال لـ "ناس"، (29 تشرين الأول 2021)، إنّ "الحادث بدأت بمشاجرة داخل منزل الناشط قاسم حسين حمادي تطورت إلى إطلاق نار ما أدى إلى مقتل شخصين من العائلة".

وأضاف المصدر مشترطاً عدم كشف اسمه، أنّ "المشاجرة وقعت بسبب خلاف حول الميراث"، مشيراً إلى أنّ "المعلومات التي تتحدث عن عملية اغتيال غير صحيحة".

وسبق أن أطلق ناشطون دعوة لتنظيم تحرك احتجاجي استنكاراً للحادثة التي قالوا إنها "ارتكبت من قبل جهات مسلحة، في إطار عمليات تصفية الناشطين والمحتجين".

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