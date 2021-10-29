الشرطة توضح ملابسات مقتل ناشط عراقي وتعتقل أحد المتورطين

2021/10/29 | 14:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة شرطة محافظة بابل، الجمعة، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اغتيال أحد النشاطين في مدينة القاسم جنوبي المحافظة.

وذكر اعلام القيادة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (29 تشرين الاول 2021)، ان "ما حصل هو حادث جنائي بسبب مشاجرة عائلية على ارث، مما إدى الى مقتل شخصين واصابة آخر بجروح"، لافتا الى انه "بحسب ما ورد من تقرير مدير قسم شرطة ناحية القاسم ان الموضوع ليس وليد اللحظة".

واضاف البيان، ان "القوات الامنية هرعت الى المكان فور تلقيها سماع إطلاق النار والقت القبض على احد الجناة واودعته التوقف ولازال البحث متستمر عن الأخرين"، داعية "المدونيين الى توخي الدقة في نقل المعلومات واستقاءها من مصادرها الرسمية".

N.A

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