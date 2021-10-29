ابتكار تقنيات لمنع هجمات اسماك القرش على الناس

2021/10/29 | 14:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة ـ واع كشف علماء أستراليون، عن الأسباب التي تدفع أسماك القرش البيضاء لمهاجمة الناس وراكبي الأمواج.ونقلت مجلة "The Royal Society Interface" التقرير الصادر عن علماء من جامعة ماكواري الذي جاء فيه أن أهم الأسباب التي تدفع أسماك القرش البيضاء لمهاجمة الناس وراكبي الأمواج هي عدم تمييزها بين الألوان والتفاصيل الصغيرة، وبالتالي تصل الأمور إلى خلط الأشكال.وبحسب الدراسة، يقوم الخبراء بابتكار تقنيات تساعد الأسماك على تعزيز رؤيتها في المياه الأمر الذي قد يقلل من هجمات أسماك القرش على الناس خلال تواجدهم في المياه.وأشارت الدراسة إلى أن أبرز اكتشافات العلماء تمثلت باستخدام مصابيح LED لرؤية أفضل للأسماك في المياه.يذكر أنه في شهر تموز الماضي تخلت أستراليا رسميًا عن مصطلح "هجوم القرش" حتى يتوقف الناس عن اعتبارها وحوشًا.المصدر: سبتوتنيك

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