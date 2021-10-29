شرطة بابل توضح بشأن اغتيال أحد الناشطين

2021/10/29 | 14:15 - المصدر: السومرية نيوز

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نفت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الجمعة، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اغتيال أحد النشاطين في مدينة القاسم جنوبي المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "ما حصل هو حادث جنائي بسبب مشاجرة عائلية على إرث، أدت الى مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح، وبحسب ما ورد من تقرير مدير قسم شرطة ناحية القاسم ان الموضوع ليس وليد اللحظة ".

وأضافت، ان "القوات الأمنية هرعت الى المكان فور تلقيها سماع إطلاق النار وألقت القبض على أحد الجناة واودعته التوقف ولازال البحث مستمر عن الأخرين".

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