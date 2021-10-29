احتياطات النفط في الدول العربية بعام 2020.. إليكم كم بلغت

2021/10/29 | 14:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقًا لبيانات أصدرتها شركة النفط والغاز"BP" في تقريرها السنوي الصادر تحت عنوان "المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية 2021"، أشارت التقديرات إلى انخفاض الطلب على النفط بنسبة غير مسبوقة بلغت 9.3٪ (9.1 مليون برميل في اليوم) في عام 2020.

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