عون يبلغ روسيا رغبة بلاده بالحصول على صور الاقمار الصناعية لانفجار مرفأ بيروت

2021/10/29 | 14:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون روسيا الى مساعدة بلاده في التحقيقات التي تجريها حول انفجار مرفأ بيروت.

وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية ان عون استقبل السفير الروسي لدى بلاده ألكسندر روداكوف وأبلغه رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية لمنطقة الانفجار في مرفأ بيروت والذي وقع في الرابع من آب العام الماضي مضيفة ان الجانبين بحثا فضلا عن ذلك العلاقات اللبنانية الروسية وسبل تطويرها في جميع المجالات.

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