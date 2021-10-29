إجراءات أمنية مكثفة قرب المنطقة الخضراء وتعزيز بالكتل الاسمنتية والاسلاك الشائكة

2021/10/29 | 14:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لا تزال العاصمة بغداد تشهد إجراءات أمنية مكثفة قرب المنطقة الخضراء في بغداد، تحسباً لأي احتمالات قد تحدث في ظل وجود أنصار القوى المعترضة عند بوابات المنطقة.

وقال ضابط أمنى رفيع إنّ قوات الأمن تتحسب لجميع الاحتمالات ومن بينها محاولة محتجين الدخول إلى المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم مقر مفوضية الانتخابات ومباني حكومية أخرى، فضلاً عن بعثة الأمم المتحدة في العراق والسفارة الأميركية ومقرات لبعثات عربية وأجنبية أخرى، لافتاً الى توجيهات عليا مشددة لتعزيز القوات الامنية في محيط المنطقة الخضراء بمزيد من الكتل الإسمنتية العالية والأسلاك الشائكة، تحسباً لأي محاولة اقتحام.

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