الركابي: لا يمكن اختيار رئيس الوزراء من دون اتفاق الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية

2021/10/29 | 14:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي ان من غير الممكن اختيار رئيس وزراء لتشكيل الحكومة الجديدة من دون اتفاق الاطار التنسيقي مع الكتلة الصدرية.

وقال الركابي ان الواقع الحالي يشير الى امكانية تشكيل حكومة توافقية مبينا ان

المفاوضات واللقاءات التي اجريت لغاية الان لم تصل لمرحلة بحث تشكيل الحكومة ولا ترقى لمستوى المفاوضات او اختيار رئيس الوزراء لأن جميع اللقاءات التي تم عقدها كانت تمهيدية للقاءات قادمة ستكون بعد اعلان نتائج الانتخابات النهائية.

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