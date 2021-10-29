2021/10/29 | 14:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر يصدر توجيهاً جديداً بشأن البنيان المرصوص المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يصدر توجيهاً جديداً بشأن البنيان المرصوص) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يصدر توجيهاً جديداً بشأن البنيان المرصوص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).