2021/10/29 | 14:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، نتائج عمليات تفتيش وتطهير في سامراء.وقالت القيادة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية بالاشتراك مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة الاتحادية تعثر على مضافة لـ”داعش” في سامراء المركز الخبري الوطني.

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