مقتل واصابة خمسة اشخاص بنزاع مسلح في بابل

2021/10/29 | 14:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/ قتل واصيب خمسة اشخاص في نزاع مسلح جنوب الحلة مركز محافظة بابل .وقال مدير اعلام شرطة بابل العميد عادل الحسيني" ان نزاعا اندلع بين اقارب في ناحية القاسم جنوب الحلة ، بسبب ميراث مالي ، تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة ، ما ادى الى مقتل شخصين واصابة ثلاثة آخرين بجروح "./ انتهى

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