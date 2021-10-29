2021/10/29 | 14:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اطاحت قوة عسكرية بـ " المنسق العسكري " لتنظيم داعش شمال شرق بعقوبة ، مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان قوة عسكرية القت القبض ، بعملية نوعية ، على المنسق العسكري لداعش في جبال حمرين شمال شرق بعقوبة ".واضاف :" ان الارهابي من المطلوبين للقضاء "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بالمنسق العسكري لداعش في جبال حمرين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بالمنسق العسكري لداعش في جبال حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).