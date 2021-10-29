لبنان يطلب من روسيا صور الأقمار الصناعية ليوم انفجار المرفأ

2021/10/29 | 14:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة على تويتر اليوم الجمعة، إن الرئيس ميشال عون طلب من السفير الروسي ألكسندر روداكوف الحصول على صور الأقمار الصناعية التي تعود ليوم الرابع من أغسطس (آب) 2020 عندما هز انفجار هائل مرفأ بيروت.

وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 215 شخصاً وإصابة الآلاف وتدمير مساحات كبيرة من العاصمة بيروت.

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