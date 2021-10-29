2021/10/29 | 14:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ترأس وزير الزراعة محمد الخفاجي، اجتماعا للجنة التوجيهية للبرنامج الوطني لاكثار أنواع وأصناف الفاكهة والزيتون المختلفة لتعضيد دور البرنامج للارتقاء بالواقع المنتج المحلي.وذكر بيان للوزارة انه “جرى خلال الاجتماع المضي بدعم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة تدرس زيادة مساحات الزيتون والفراولة المركز الخبري الوطني.

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