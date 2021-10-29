2021/10/29 | 14:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد خطيب مسجد الكوفة مهند الموسوي، الجمعة، بأن الهدف من تعيين رئيس مجلس وزراء من التيار الصدري للحكومة الاتحادية المقبلة لتحقيق مشروع الإصلاح الذي تبناه زعيم التيار مقتدى الصدر.

وقال الموسوي في خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت مراسمها مسجد الكوفة وتابعها NRT عربية، (29 تشرين الاول 2021)، "اننا اليوم مدعوون أكثر من قبل بأن نترجم الانتماء الحقيقي والمنهجي لنوصل رسالة عملية للجميع فيها الاطمئنان والمحبة والتسامح للنهوض بالواقع والبلد".

وأضاف، "نحن نتبنى بشكل رسمي المشروع الاصلاحي الذي عمل عليه الصدر، ورئاسة وزراء صدرية لنترجم للأخرين قيمة المنهج الذي ننتمي اليه بما فيه من قيم ومثل ومشروع حقيقي للإصلاح".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطيب الكوفة يستبق المفاجآت السياسية ويتحدث بشأن رئيس الوزراء المقبل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطيب الكوفة يستبق المفاجآت السياسية ويتحدث بشأن رئيس الوزراء المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).