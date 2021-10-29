محافظ ديالى يكشف عن تحرك اتحادي لـ

2021/10/29 | 14:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكد محافظ ديالى مثنى التميمي، الجمعة، استقرار الوضع الأمني في المحافظة التي شهدت ساعات عصيبة وأحداث دامية خلفت عشرات القتلى والجرحى.

وقال التميمي في تصريح مقتضب، 29 تشرين الأول/أكتوبر، إنّ "الوضع الأمني تحت السيطرة، وهناك تنسيق عال بين الحكومة المحلية والوزارات الاتحادية لفرض الأمن وإعادة استقرار المناطق لاسيما الساخنة منها".

وجاء التصريح بعد توترات أمنية استمرت على مدى 48 ساعة وخلفت ضحايا وخسائر مادية إثر "عمليات انتقامية" بدوافع طائفية أعقبت هجومًا لتنظيم "داعش".

وسبق أنّ أكّد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، إن انتشار القوات الأمنية في قضاء المقدادية للسيطرة على الأوضاع وفرض التهدئة.

وقال الخفاجي، إنّ "التعزيزات العسكرية وصلت بواقع أربعة ألوية من الرد السريع وجهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي الآلي، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية وإعداد خطة وجهد استخباريين باتجاه من قام بهذا العمل الإرهابي".

وأضاف الخفاجي، أنّ "جهدًا فنيًا كبيرًا اتخذته الأجهزة الأمنية والاستخباراتية إضافة إلى التحقيق الذي فتحه القائد العام للقوات المسلحة، لتقديم من قام بهذا العمل للعدالة".

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