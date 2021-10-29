شرطة بابل تنفي أنباء اغتيال أقارب أحد الناشطين في المحافظة

2021/10/29 | 14:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع نفت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، أنباء اغتيال أقارب أحد الناشطين في المحافظة.وذكر بيان لخلية الإعلام الامني، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن"قيادة شرطة بابل، نفت ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن اغتيال أقارب أحد الناشطين في مدينة القاسم جنوبي المحافظة".وأوضح أن "ما حصل هو حادث جنائي بسبب مشاجرة عائلية على إرث، أدى الى مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح من أقارب الناشط"، مشيراً الى أنه "بحسب ما ورد في تقرير مدير قسم شرطة ناحية القاسم أن موضوع الخلاف على الإرث ليس وليد اللحظة".وأكد البيان أن "القوات الأمنية هرعت الى المكان فور تلقيها سماع اطلاق النار والقت القبض على احد الجناة واودعته التوقيف وما زال البحث مستمراً عن الآخرين" .

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