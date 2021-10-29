2021/10/29 | 14:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اصدر مصرف الرشيد، اليوم الجمعة، بيانا تضمن تنويها للمحاضرين والاداريين والمتعاقدين.ودعا بيان للمصرف تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “المحاضرين والإداريين المتعاقدين الذين لم تأتيهم رسالة تعبئة رواتبهم عليهم مراجعة أقرب منفذ لاستلام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرشيد يصدر تنويها مهما للمحاضرين والإداريين المتعاقدين المركز الخبري الوطني.

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