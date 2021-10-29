العراق يعتمد طرق الري الحديثة لتعزيز موقفه التفاوضي مع دول الجوار - عاجل

2021/10/29 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت خلية الاعلام الحكومي، اليوم الجمعة، اعتماد العراق طرق الري الحديثة لتعزيز موقفه التفاوضي مع دول الجوار بشأن حصته المائية.

وقالت الخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "وزارة الموارد المائية، وضعت ضمن خططها المستقبلية التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والوزارات ذات العلاقة لإدخال التقنيات الحديثة في قطاع الري".

وأضافت أن "الموارد المائية مستمرة بمنهجية تثقيف الفلاحين والمزارعين، تُشدد خلالها على أهمية التحول من النظام الاروائي المفتوح إلى النظام الإروائي المغلق، عبر استخدام طرق الري الحديثة للانتقال من الري التقليدي إلى الري الممكن بالاعتماد على نقل المياه بالأنابيب بدلاً من القنوات المفتوحة".

وأشارت الى ان "مشكلة نقص المياه في السنوات السابقة والتوقعات بتفاقمها خلال السنوات المقبلة خصوصاً مع ازدياد عدد السكان وتقليص الإيرادات المائية من دول المنبع دفعت وزارة الموارد المائية إلى إعطاء الأولوية والاهتمام لتنفيذ المشاريع الإروائية بالاعتماد على الري المغلق التي ستسهم في تعزيز موقف العراق في التفاوض مع دول المنبع".

ولفتت الخلية في بيانها الى ان "الوزارة أوصت الدراسة الاستراتيجية التي أعدتها والتي تُعَدّ خارطة طريق لعملها المستقبلي بضرورة اتباع طرق الري المغلق لتقليل الضائعات المائية والحفاظ على نوعية المياه من التلوث والسيطرة على توزيعات المياه".

وأوضحت الخلية أن "طرق الري المغلق ستحقق فوائد عديدة أهمها تقليل المساحات الزراعية المخصصة لتنفيذ القنوات المفتوحة وخفض كُلَفِ التنفيذ مقارنة مع الإساليب الأخرى إضافة إلى سهولة وسرعة التنفيذ وعدم الحاجة إلى إقامة دوارات للإرواء البديل، كما تسهم في السيطرة على توزيعات المياه وتقليل التجاوزات على الحصص المائية وزيادة غلة الدونم فضلا عن زيادة كفاءة نقل المياه من المصدر الرئيس إلى الوحدات الزراعية".

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