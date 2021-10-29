2021/10/29 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت اللجنة العليا لإعادة المفسوخة عقودهم، اليوم الجمعة، الموقف الإحصائي لإستقبال المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي".

وقالت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الموقف الإحصائي لاستقبال المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي ( الوجبة الأولى الجرحى وذوي الشهداء ) ليومي الخميس و الجمعة حتى الساعة ١٢ ظهرا في ٣ مناطق

١- مقر بغداد المحافظات الوسطى و الشمالية /الكلي٩٥٦ المنجز٦٥٤ الباقي ٣٠٢

٢-مقر البصرة _ المحافظات الجنوبية /الكلي٨٨٦ المنجز٤١٦ الباقي٤٧٠

٣-مقر كربلاء_ محافظات الفرات الأوسط /الكلي٤٨٧ المنجز ٣٠٣ الباقي ١٨٤".

واضافت ان "العمل جارٍ لاستكمال الاعداد المتبقية من الإخوة المفسوخة عقودهم الواردة أسماؤهم في القوائم ( الوجبة الاولى )".

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