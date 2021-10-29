شرطة بابل توضح حقيقة ما جرى في ناحية القاسم

2021/10/29 | 15:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نفت قيادة شرطة محافظة بابل ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اغتيال اقارب احد الناشطين في ناحية القاسم جنوبي المحافظة.ونقلت خلية الاعلام الامني عن بيان لقيادة شرطة بابل :" ان ما حصل هو حادث جنائي بسبب مشاجرة عائلية على ميراث، ادت الى مقتل شخصين واصابة آخر بجروح من اقارب الناشط، بحسب تقرير شرطة ناحية القاسم ".واوضحت شرطة بابل :" ان القوات الامنية هرعت الى المكان والقت القبض على احد الجناة واودعته التوقيف ومازال البحث مستمرا عن الآخرين ".وكان مصدر امني اعلن في وقت سابق اليوم عن مقتل واصابة خمسة اشخاص في نزاع مسلح بسبب ميراث مالي في ناحية القاسم بمحافظة بابل ./انتهى3

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