نجما سان جيرمان يغيبان عن لقاء ليل الليلة

2021/10/29 | 15:05 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشف نادي باريس سان جيرمان عبر موقعه، قائمته لمواجهة ليل، اليوم الجمعة، في افتتاح المرحلة الـ12 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.وضمت القائمة 22 لاعبا، تقدمهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، فيما خلت من الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، الموقوف على خلفية طرده في الجولة الماضية ضد مارسيليا، والفرنسي كيليان مبابي، الذي يعاني من عدوى في الجهاز التنفسي والأذنين.وفيما يلي قائمة سان جيرمان الكاملة لمواجهة ليل: نافاس، كيمبيمبي، ماركينيوس، إيكاردي، دي ماريا، نيمار، دانيلو، داغبا، فينالدوم، هيريرا، ديالو، برنات، دراكسلر، كيرير، نونو مينديز، إدريسا غايا، دينا إيبمبي، ميسي، رافينيا، دوناروما، بيتومازالا، ولوتيلييه.ويتطلع باريس سان جيرمان في […]

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