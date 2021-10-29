2021/10/29 | 15:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الجمعة، أنّ وزارة الموارد المائية، وضعت ضمن خططها المستقبلية التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والوزارات ذات العلاقة؛ لإدخال التقنيات الحديثة في قطاع الري.وأشارت الخلية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يعتمد طرق الري الحديثة لتعزيز موقفه التفاوضي مع دول الجوار المركز الخبري الوطني.

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