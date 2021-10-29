ف 7 : التيسير في التشريع مراعاة للضعف والضعفاء - أحمد صبحى منصور

2021/10/29 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( ضعف البشر في رؤية قرآنية ) الباب الأول : ضعف البشر الجسدى ف 7 : التيسير في التشريع مراعاة للضعف والضعفاء أولا : بين تيسير شريعة الإسلام وتغليظ شريعة السُّنّة 1 ـ تشريعات الدين الأرضي السُّنّى مؤسّسة على العنت والمشقّة والتغليظ والتزمُّت والحظر والنكد ، أو هو ( دين النكد ) .



فاذا أحب الناس شيئا مُباحا بادروا الى تحريمه ، ويسرى هذا على فتاويهم الغليظة في تحريم نقل الأعضاء وفى ......





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