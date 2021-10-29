جورج قرداحي وخبر مفرح - هاله ابوليل

2021/10/29 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاله_ابوليل في صفحة توتير خاصة بالمغرد عبد الجليل السعيد صاحب حساب @AAbdulsaeid يقول فيها في هاشتاج احلى خبر:" أن الحجز على أموال جورج قرداحي ، و التحفظ على إستثمارات كان يملكها في دولة عربية خليجية بتهمة دعمه للإرهاب و الإرهابيين ..#أحلى_خبرفهل هذا حقا أجمل خبر لمجرد انه قال ان حرب السعودية والامارات في اليمن هي حرب عبثية فتم اتهامه بالإرهاب وتمويل الارهابيين , وهي تهمة يلصقون بها من يعارضهم ويتح ......





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