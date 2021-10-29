السجن 20 عاماً لمساعد زعيمة ميانمار

2021/10/29 | 15:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حكمت المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار على أحد أقرب مساعدي الزعيمة المدنية المعزولة أونغ سا سو تشي، الجمعة، بالسجن 20 عاماً بتهمة الخيانة، حسبما أكد محاميه.

وقال المحامي مين ثوين لوكالة فرانس برس: “حُكم على وو هين هتين بالسجن 20 عاماً بموجب البند 124-أ في محكمة خاصة”، مضيفاً أنه سيقدم استئنافاً ضد الحكم.

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