2021/10/29 | 15:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني VID-20211029-WA0008

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..كمين محكم يطيح بتجار مخدرات في بغداد المركز الخبري الوطني.

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